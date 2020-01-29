29 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

O gün bugündür

O gün bugündür
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020

’ın yardımcılarından , hesabından #ogünbugündür başlığıyla “ emojisi kullandı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü 'ın yardımcısı 'den, dün öğlen saatlerinde siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. ile yolların ayrılmasının ardından siyah beyazlı yönetimin anlaşmaya vardığı Sergen Yalçın'ın yardımcısı olan Beşiktaş'ın eski kalecisi Murat Şahin, kendisine ait hesabından paylaşım yaptı. Şahin Beşiktaş formalı fotoğrafına yer verdiği paylaşımında #ogünbugündür başlığıyla birlikte '' emojisi kullandı. Murat Şahin'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Murat Şahin'in paylaşımına beğeni yağdıran taraftarlar, "Yuvaya tekrardan hoş geldiniz", "Beşiktaş'ı ayağa kaldırın" yorumları yaptı.

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ÇAĞDAŞ ATAN: HATA YAPTIM

Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan da dün bir paylaşımda bulundu. Atan, "Sergen Hocanın bu transferi gerçekleşir gerçekleşmez ama ben artık 40 yaşında bir teknik adamım 26 yaşımda futbolcuyken yaptığım bir hata bir daha önüme çıksın istemem" dedi. Çağdaş, Beşiktaş forması giyerken 2006'da 2-2 biten Malatya maçı sonrası taraftarlardan tepki görmesi üzerine, "Ben zaten Beşiktaş formasını giymek istemiyorum. Beşiktaş benim için bitmiştir" demişti.

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ALLAH BİZLERİ UTANDIRMASIN

Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan Murat Kaytaz da, Beşiktaş ile anlaştıklarını duyurdu ve çalışmalara, analizlere başladığını gösteren bir fotoğrafı da paylaştı. Sergen'in yardımcı antrenörü "Yeni kulübümüz Beşiktaş, Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

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