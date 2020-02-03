Ahmet Nur Çebi, Boateng ile bir araya geldi

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine getirilen teknik direktör Sergen Yalçın, 20 bin taraftarın önünde düzenlenen törenle kendini Beşiktaş'a bağlayan imzayı atmıştı. Süper Lig'de çıktığı ilk karşılaşmada 2-1'lik galibiyetle ayrılan Yalçın, camiayı olumlu havaya soktu. Sergen Yalçın ayrıca siyah-beyazlı takımda sürpriz bir değişiklik yaptı...