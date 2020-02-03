03 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi, Boateng ile bir araya geldi

Ahmet Nur Çebi, Boateng ile bir araya geldi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.02.2020

Kulübü Başkanı , yeni transfer Kevin-Prince Boateng ile bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ikinci başkan Adnan Dalgakıran ile asbaşkan Emre Kocadağ'ın da yer aldığı buluşmanın, 'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

Çebi'nin sıcak bir ortamda geçen buluşmada Boateng'e, " ailesine hoş geldin." diyerek, başarılar dilediği kaydedildi.

Ganalı futbolcunun Çebi ile görüşmesinin ardından ve Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret edip, kulüp tarihi hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

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