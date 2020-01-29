29 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kara Kartal’da 11 eksikli idman

Kara Kartal’da 11 eksikli idman
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Beşiktaş,  maçı hazırlıklarına 11 eksikle başladı.

Beşiktaş, maçı hazırlıklarına 11 eksikle başladı. Antrenmana , , 20'lik dişi çekilen N'Koudou, alt adalesinde sorun yaşayan Burak Yılmaz, tedavileri devam eden Dorukhan, Lens ve Ljajic ile depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası sebebiyle Elazığ'a giden Umut Nayir ile milli takımlarda bulunan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler katılmadı.

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