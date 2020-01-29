Kara Kartal’da 11 eksikli idman

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına 11 eksikle başladı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına 11 eksikle başladı. Antrenmana Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, 20'lik dişi çekilen N'Koudou, alt adalesinde sorun yaşayan Burak Yılmaz, tedavileri devam eden Dorukhan, Lens ve Ljajic ile depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası sebebiyle Elazığ'a giden Umut Nayir ile milli takımlarda bulunan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler katılmadı.