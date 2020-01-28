28 Ocak 2020, Salı

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Sergen Yalçın iş başı yapıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapılan rövanş karşılaşmasından sonra Abdullah Avcı'nın görevine son vermişti. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirmişti. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı...
28.01.2020

Sergen Yalçın iş başı yapıyor Sergen Yalçın iş başı yapıyor 28.01.2020
Oğuzhan Özyakup Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup Feyenoord'da 28.01.2020
Oğuzhan Feyenoord'a çok yakın Oğuzhan Feyenoord'a çok yakın 28.01.2020
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Beşiktaş'ta 28.01.2020
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