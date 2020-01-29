Beşiktaş Oğuzhan Özyakup'u TFF'ye bildirdi
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'a kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Oğuzhan Özyakup sezonu Hollanda ekibi Feyenoord'a tamamlayacak.
Beşiktaş'ta gözden düşen orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup Hollanda'nın Feyenoord kulübüne transfer oldu. Oğuzhan Özyakup sezonu Hollanda'da tamamlayacak.
Beşiktaş'ın Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya uçmuştu. Uçağa binmeden açıklamalar yapan Özyakup, Oğuzhan, Hollanda yolculuğu öncesi, "Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum. Ailemin yaşadığı Hollanda'ya huzur için mutlu olmak için gidiyorum. Umarım Beşiktaş'a para kazandırırım. Sergen hoca ile konuştuk, çok güzel fikirleri vardı ama ben kararımı çok önceden vermiştim." ifadelerini kullanmıştı.
TFF'YE BİLDİRİLDİ
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'a kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) da bildirdi. Böylelikle transfer resmiyet kazanmış oldu.
FEYENOORD OĞUZHAN ÖZYAKUP'U BÖYLE DUYURDU
Feyenoord, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Oğuzhan Özyakup'un transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu videoyla duyurdu:
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