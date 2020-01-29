29 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Oğuzhan Özyakup'u TFF'ye bildirdi

Beşiktaş Oğuzhan Özyakup'u Feyenoord'a kiraladı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020

, orta saha oyuncusu 'un Feyenoord'a kiralandığını 'na () bildirdi. Oğuzhan Özyakup sezonu Hollanda ekibi Feyenoord'a tamamlayacak.

'ta gözden düşen orta saha oyuncusu Hollanda'nın Feyenoord kulübüne transfer oldu. Oğuzhan Özyakup sezonu Hollanda'da tamamlayacak.

Beşiktaş'ın Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya uçmuştu. Uçağa binmeden açıklamalar yapan Özyakup, Oğuzhan, Hollanda yolculuğu öncesi, "Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum. Ailemin yaşadığı Hollanda'ya huzur için mutlu olmak için gidiyorum. Umarım Beşiktaş'a para kazandırırım. Sergen hoca ile konuştuk, çok güzel fikirleri vardı ama ben kararımı çok önceden vermiştim." ifadelerini kullanmıştı.

Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a 3.3 milyonluk kıyak

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'a kiralandığını 'na () da bildirdi. Böylelikle transfer resmiyet kazanmış oldu.

FEYENOORD OĞUZHAN ÖZYAKUP'U BÖYLE DUYURDU

Feyenoord, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Oğuzhan Özyakup'un transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu videoyla duyurdu:

Oğuzhan'dan ayrılık açıklaması: Başkan gitti hoca gitti... haberin devamı
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