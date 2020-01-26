26 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Go home Karius

Go home Karius
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.01.2020

 kafilesi dün öğlede sonra İzmir'e giderken, siyah-beyazlıları az sayıda taraftar karşıladı.

kafilesi dün öğlede sonra İzmir'e giderken, siyah-beyazlıları az sayıda taraftar karşıladı. Bazı futbolseverler kaleci Karius'u etti. Tecrübeli kaleci VIP kapısında çıkar çıkmaz tepki gördü. Bir grup Beşiktaşlı Karius'u yuhalayarak, "Go home Karius" tezahüratları yaptı. Alman kaleci ise kendisini protesto edenlere el salladı. Taraftarlar Burak ve Boyd ile ise fotoğraf çekildi.

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