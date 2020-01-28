Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması: Başkan gitti hoca gitti...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u sezon sonuna kadar Hollanda'nın Feyenoord kulübüne kiraladı. Transferini değerlendiren Özyakup, "Farklı sebepler var, istediklerimi yapamıyorum, ailem de Hollanda'da." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Özyakup'un açıklamalarının satır başları şöyle:

"Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum, farklı sebepleri de var. Ailem Hollanda'da da ve oynayabileceğim bir yere gidiyorum"

"Hepimizin bildiği kulüp olarak zor günler atlattık. Son bir senedir benim performansım da tartışılır. Önümüzde EURO 2020 var. Ailem Hollanda'da yaşıyor. Kendimi güvenli hissedeceğim yere gidiyorum."