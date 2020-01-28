28 Ocak 2020, Salı

SÜPER LİG

Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması: Başkan gitti hoca gitti...

Oğuzhan'dan ayrılık açıklaması: Başkan gitti hoca gitti...
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020

ekiplerinden , orta saha oyuncusu 'u sezon sonuna kadar 'nın Feyenoord kulübüne kiraladı. Transferini değerlendiren Özyakup, "Farklı sebepler var, istediklerimi yapamıyorum, ailem de Hollanda'da." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Özyakup'un açıklamalarının satır başları şöyle:

"Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum, farklı sebepleri de var. Ailem 'da da ve oynayabileceğim bir yere gidiyorum"

"Hepimizin bildiği kulüp olarak zor günler atlattık. Son bir senedir benim performansım da tartışılır. Önümüzde EURO 2020 var. Ailem Hollanda'da yaşıyor. Kendimi güvenli hissedeceğim yere gidiyorum."

Oğuzhan Özyakup Feyenoord'da

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