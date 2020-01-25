Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'daki deprem için yardım çağrısı
Beşiktaş Kulübü, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yarın oynanacak Göztepe maçı öncesinde deplasman tribünü önünde Kızılay çadırının açılacağı ifade edildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Göztepe-Beşiktaş maç öncesi ve sonrası, depremzede vatandaşlarımıza gönderilmesi için, kışlık kıyafetlerimizi bağışlamak üzere bize ayrılan tribünün önünde Kızılay standı açılacaktır. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz" ifadeleri kullandı.
DERNEKLERİN YARDIMLARI YOLA ÇIKTI
Öte yandan Beşiktaş dernekleri de deprem bölgesine yardımları ulaştırmaya çalışıyor. Siyah-beyazlı derneklerin Erzurum derneğinde toplanan 1903 battaniye, Kayseri derneğinde toplanan 1903 battaniye, yorgan ve yastık da depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...