25 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'daki deprem için yardım çağrısı

Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'a yardım çağrısı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Kulübü, merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yarın oynanacak maçı öncesinde deplasman tribünü önünde çadırının açılacağı ifade edildi.

'tan yapılan açıklamada, "-Beşiktaş maç öncesi ve sonrası, depremzede vatandaşlarımıza gönderilmesi için, kışlık kıyafetlerimizi bağışlamak üzere bize ayrılan tribünün önünde standı açılacaktır. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz" ifadeleri kullandı.

DERNEKLERİN YARDIMLARI YOLA ÇIKTI

Öte yandan Beşiktaş dernekleri de bölgesine yardımları ulaştırmaya çalışıyor. Siyah-beyazlı derneklerin derneğinde toplanan 1903 battaniye, derneğinde toplanan 1903 battaniye, yorgan ve yastık da depremzedelere ulaştırılmak üzere ve 'ya doğru yola çıktı.


Spor camiasından Elazığ'daki deprem sonrası destek mesajları haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Taraftarlardan yıldız futbolcuya büyük tepki! Taraftarlardan yıldız futbolcuya büyük tepki!
Çebi'den Abdullah Avcı yorumu Çebi'den Abdullah Avcı yorumu
Abdullah Avcı Beşiktaşlı futbolcularla vedalaştı! İşte o görüntüler Abdullah Avcı Beşiktaşlı futbolcularla vedalaştı! İşte o görüntüler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör