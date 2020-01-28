Beşiktaş Çaykur Rizespor hazırlıklarına 11 eksikle başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 20'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanda 11 oyuncu çeşitli nedenlerle yer almadı.
Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana hasta olan Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, 20'lik dişi çekilen Georges Kevin N'Koudou, alt adalesinde sorun yaşayan Burak Yılmaz, tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic ile depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası sebebiyle Elazığ'a giden Umut Nayir ile milli takımlarda bulunan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler katılmadı.
Yardımcı antrenör Şenol Fidan yönetiminde yapılan idman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minyatür kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Rizespor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.
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