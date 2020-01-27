27 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup Feyenoord yolcusu

Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız oyuncu gidiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.01.2020

ekiplerinden 'ta 'un Hollanda'nın Feyenoord Kulübü'ne kiralanması için görüşmelere başlandığı öğrenildi.

'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu , Hollanda yolunda. Deneyimli futbolcunun Eredivisie'de mücadele eden Feyenoord'a kiralanması için görüşmelere başlandığı ifade edildi. İki kulüp arasında sözleşme konusunda büyük mesafenin kaydedildiği ve transferin kısa sürede resmiyete döküleceği belirtildi.

Oğuzhan'ın talipleri artıyor! haberin devamı
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