01 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'ı çileden çıkaran hareket!

Sergen Yalçın'ı çileden çıkaran hareket!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020

'in 20. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. siyah-beyazlılarda ilk resmi maçına çıktı. Deneyimli teknik adam maç içerisinde pozisyona itiraz ederken soluğu dördüncü hakemin yanında aldı...

karşılaşmasında 'ı sinirlendiren hareket... Haftaiçi 20 bin siyah-beyazlı tarafların önünde imza atan Yalçın, böylelikle ilk resmi maçına da çıkmış oldu. İlk resmi maçından galibiyetle ayrılan 47 yaşındaki teknik adam maç içerisinde Nkoudou'nun Boldrin ile girdiği pozisyona lehine karar çıkmasına rağmen itiraz etti. Daha sonrasında deneyimli golcü 'ın da düşürülmesine itiraz eden Sergen Yalçın'ın bu beklentileri karşılıksız kaldı. Dördüncü hakem Sergen Yalçın'a uyarılarda bulundu.

İşte o anlar:



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