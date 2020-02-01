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Sergen Yalçın'ı çileden çıkaran hareket!
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020
Beşiktaş Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sergen Yalçın siyah-beyazlılarda ilk resmi maçına çıktı. Deneyimli teknik adam maç içerisinde pozisyona itiraz ederken soluğu dördüncü hakemin yanında aldı...
Çaykur Rizespor karşılaşmasında Sergen Yalçın'ı sinirlendiren hareket... Haftaiçi 20 bin siyah-beyazlı tarafların önünde imza atan Yalçın, böylelikle ilk resmi maçına da çıkmış oldu. İlk resmi maçından galibiyetle ayrılan 47 yaşındaki teknik adam maç içerisinde Nkoudou'nun Boldrin ile girdiği pozisyona Beşiktaş lehine karar çıkmasına rağmen itiraz etti. Daha sonrasında deneyimli golcü Burak Yılmaz'ın da düşürülmesine itiraz eden Sergen Yalçın'ın bu beklentileri karşılıksız kaldı. Dördüncü hakem Sergen Yalçın'a uyarılarda bulundu.
İşte o anlar:
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