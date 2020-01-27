27 Ocak 2020, Pazartesi

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Sergen Yalçın Beşiktaş'ta

Geçtiğimiz hafta Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık anlaşma sağladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı.
27.01.2020

Mandev'in açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı. Bu anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu olacak. Sergen Yalçın'ın Vodafone Park'a gelerek Ahmet Nur Çebi ile görüşüp resmi imza atmasını bekliyoruz. Yalçın, haftaya oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımın başında ilk resmi karşılaşmasına çıkacak."

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