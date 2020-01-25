25 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosuna Ljajic ve Rebocho alınmadı!

Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu! Ljajic...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 Giriş Tarihi: 25.01.2020

'in 19. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak 'ın maç kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda ve Rebocho oyuncu kadroya alınmadı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

" Takımımız, 'in 19. haftasında yarın (26 Ocak) saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda ile karşılaşacak.

Yardımcı Antrenörümüz Şenol Fidan, Göztepe maçı kadrosuna 20 futbolcumuzu dahil etti:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, , Tyler Boyd, , , Georges N'Koudou, , Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, , , Abdoulay Diaby."

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Siyah-beyazlılar Adem Ljajic'in son durumu hakkında da açıklama yayınladı:

"Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sol arka üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz 'e yapılan muayene ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda biceps femoris tendiniti tanısı konmuştur.

Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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