Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosuna Ljajic ve Rebocho alınmadı!
Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic ve Rebocho oyuncu kadroya alınmadı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol Takımımız, Süper Lig'in 19. haftasında yarın (26 Ocak) saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşacak.
Yardımcı Antrenörümüz Şenol Fidan, Göztepe maçı kadrosuna 20 futbolcumuzu dahil etti:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby."
Siyah-beyazlılar Adem Ljajic'in son durumu hakkında da açıklama yayınladı:
"Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sol arka üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'e yapılan muayene ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda biceps femoris tendiniti tanısı konmuştur.
Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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