25 Ocak 2020, Cumartesi

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz aday!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında lider Demir Grup Sivasspor'a mağlup olduktan sonra Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda da TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek elenen Beşiktaş'ta fatura Abdullah Avcı'ya kesildi. Yönetim, tecrübeli teknik adamla gerçekleştirilen toplantının ardından hem Avcı hem de futbol direktörü Ali Naibi ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, adı Sergen Yalçın, Samet Aybaba, Tayfun Korkut, Tayfur Havutçu ve Steven Gerarrd gibi isimlerle anılan siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 14:03
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz aday!

Süper Lig'de ikinci yarıya sahasında oynadığı Demir Grup Sivasspor maçı yenilgisi ile başlayan Beşiktaş'ta istifa sesleri yükselmiş, Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'a elenilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz aday!

Bu gidişat sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelen başkan Ahmet Nur Çebi'nin yaklaşık 6 saat süren toplantısı sonucunda, deneyimli teknik adamla yolları ayırma kararı çıktı.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz aday!

Şimdi gözler "Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak?" sorusuna çevrildi. Bu konuda siyah-beyazlıların Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdiği biliniyor.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz aday!

Ancak Sergen Yalçın'la anlaşılamaması durumunda Beşiktaş'ın B planı arasında yer alan isimlerden biri de Yukatel Denizlispor'u çalıştıran ve yine bir eski Beşiktaşlı Mehmet Özdilek...

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz aday!

Takvim'de yer alan habere göre Süper Lig ekibi Denizlispor'u çalıştıran Özdilek'in sözleşmesinde, "Beşiktaş'a gitme durumunda serbest kalır" maddesi bulunuyor.

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