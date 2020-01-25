Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz aday!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında lider Demir Grup Sivasspor'a mağlup olduktan sonra Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda da TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek elenen Beşiktaş'ta fatura Abdullah Avcı'ya kesildi. Yönetim, tecrübeli teknik adamla gerçekleştirilen toplantının ardından hem Avcı hem de futbol direktörü Ali Naibi ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, adı Sergen Yalçın, Samet Aybaba, Tayfun Korkut, Tayfur Havutçu ve Steven Gerarrd gibi isimlerle anılan siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...