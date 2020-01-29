29 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın Ümraniye'de! İlk idmanına...

Sergen Yalçın Ümraniye'de! İlk idmanına...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020

'ın yeni teknik direktörü , ilk antrenmanına çıkmak için Ümraniye 'ne geldi.

'yla yollarını ayıran , takımın başına 'ı getirdi ve 47 yaşındaki çalıştırıcı bugün siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıkacak. Bugün 11.30'daki idman için saat 9 sularında Ümraniye 'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Ümraniye'ye 14 yıl sonra teknik adam olarak geri dönmüş oldu.

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