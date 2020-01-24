24 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 Giriş Tarihi: 24.01.2020

ekiplerinden , ile yollarını ayırma kararı aldı.

, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde üst üste alınan başarısız sonuçlar, 'ta olumsuz bir hava yaratmıştı. Siyah-beyazlı takımın son olarak ligdeki Sivasspor mağlubiyeti ve kupada BB. Erzurum'a elenmesi camiada moralleri bozmuştu. Beşiktaş taraftarı BB. Erzurumspor maçında 'yı istifaya davet ederken tribünlerden Sergen Yalçın sesleri yükselmişti. Beşiktaş Yönetim Kurulu alınan bu sonuçlardan sonra olağanüstü toplanma kararı almıştı. Toplantı sonucunda Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ve Futbol Direktörü Ali Naibi ile yolları ayırma kararı aldı.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Ali Naibi ile yollarını ayırdı Beşiktaş Ali Naibi ile yollarını ayırdı
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Avcı'nın yerine bomba isim! Sergen Yalçın denmişti ancak... Avcı'nın yerine bomba isim! Sergen Yalçın denmişti ancak...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör