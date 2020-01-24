Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı.
Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde üst üste alınan başarısız sonuçlar, Beşiktaş'ta olumsuz bir hava yaratmıştı. Siyah-beyazlı takımın son olarak ligdeki Sivasspor mağlubiyeti ve kupada BB. Erzurum'a elenmesi camiada moralleri bozmuştu. Beşiktaş taraftarı BB. Erzurumspor maçında Abdullah Avcı'yı istifaya davet ederken tribünlerden Sergen Yalçın sesleri yükselmişti. Beşiktaş Yönetim Kurulu alınan bu sonuçlardan sonra olağanüstü toplanma kararı almıştı. Toplantı sonucunda Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ve Futbol Direktörü Ali Naibi ile yolları ayırma kararı aldı.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde;
Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz.
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