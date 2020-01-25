25 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Göztepe'ye konuk olacak

Beşiktaş Göztepe'ye konuk olacak
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.01.2020

, 'in 19. haftasında yarın 'ye konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, yarın açılışı gerçekleştirilecek Stadı'nda rakibiyle karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek.

Abdullah Avcı'nın ardından ilk maç

, teknik direktör ile yollarını ayırmasının ardından ilk karşılaşmasına çıkacak.

Ligde Demir Grup karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından 'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim kurulu, karşılaşmasına iki gün kala Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Siyah-beyazlı ekip, teknik ve performans uzmanı Gökhan Keskin ve antrenör Şenol Fidan yönetiminde yarınki karşılaşmaya çıkacak.

Lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde bulunuyor

Bu sezon ligde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 30 puanda bulunan Beşiktaş, lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde yer alıyor.

Ligin ikinci yarısındaki ilk maçta rakibine mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yi yenerek zirveden daha da uzaklaşmamaya çalışacak.

Elneny cezalı

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Muhammed Elneny, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Elneny; İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarında gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Mısırlı futbolcu, ligin ilk yarısında Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada da kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı.

Cezası biten Ruiz oynayabilecek

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası nedeniyle Sivasspor karşılaşmasında oynamayan Victor Ruiz, teknik heyetin görev vermesi halinde Göztepe karşısında forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile ise yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Sarı kart ceza sınırında 4 oyuncu

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

, Umut Nayir, ve , yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

İşte Abdullah Avcı'nın ayrılık nedenleri haberin devamı



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