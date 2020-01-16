16 Ocak 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş'ın yenilgisi galibiyetinden daha çok

Avcı yönetiminde Beşiktaş'ın kötü grafiği!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 Giriş Tarihi: 16.01.2020

son 16 turunda 1. Lig ekiplerinden 'a 3-2 yenilen , teknik direktör yönetiminde bu sezon 12. yenilgisini aldı.

Siyah-beyazlı ekip, sezon başında göreve getirilen Avcı yönetiminde bu sezonki resmi maçlarda daha çok yenilgi almaktan kurtulamadı.

Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu sezon 26. resmi karşılaşmasına çıkan , bunların 12'sini mağlubiyetle tamamladı. Rakiplerine 11 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, 3 maçta ise berabere kaldı.

LİGDE 5 YENİLGİ

Beşiktaş, Avcı'nın teknik direktörlüğünde 'de 5 kez mağlup oldu.

Demir Grup Sivasspor, BtcTurk , , ve Gaziantep FK maçlarını yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 9 galibiyet ve 3 beraberlikle ilk yarıyı 30 puanla tamamladı.

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AVRUPA LİGİ'NDEKİ 6 MAÇTA 5 YENİLGİ

Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın teknik direktörlüğünde Avrupa Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Grup mücadelesinde başarısız bir görüntü ortaya koyan siyah-beyazlı ekip, 6 maçın 5'inden mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa mücadelesini bu sezon sadece bir galibiyetle tamamladı.

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Beşiktaş, 'nda da 3 maça çıkarken, bunların 2'sinde yenildi.

Kupanın 5. turunda 3. Lig ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile eşleşen siyah-beyazlılar, ilk maçta rakibine 3-0 üstünlük sağladı. Deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş, ilk maçtaki skorun avantajıyla tur atlamayı başardı.

Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında ise 'a deplasmanda 3-2 yenildi.

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ATTIĞINDAN ÇOK GOL YEDİ

Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın teknik direktörlüğünde, attığı golün daha fazlasını yedi.

Bu sezonki 26 resmi karşılaşmada 38 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 42 gol gördü. Ligde fileleri 27 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 22 gol yedi. Avrupa Ligi'nde sadece 6 gol atabilen Beşiktaş, rakiplerinin 15 golüne engel olamadı.

Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise beşer gol attı ve yedi.

MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 3-2 Beşiktaş | ÖZET

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