15 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Guilherme'den kötü haber!

Beşiktaş'ın transferi iptal oldu! Harcama limiti...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 Giriş Tarihi: 15.01.2020

'nin menajeri Marcelo Robalinho, " harcama limiti" nedeniyle oyuncunun 'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren 'a 'den kötü haber geldi. Brezilyalı futbolcunun menajerinden yapılan açıklamada transferin harcama limitleri nedeniyle gerçekleşmediği belirtildi.

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Guilherme'nin menajeri Robalinho'dan yapılan açıklamada, "" harcama limiti nedeniyle Beşiktaş ile anlaşamadık" ifadeleri kullanıldı.

Siyah beyazlı ekibin yıldız futbolcu için sözleşmesinde yer alan 40 bin euroyu ödeyip transferi gerçekleştireceği iddia ediliyordu.

İşte Robalinho'nın paylaşımı;

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