15 Ocak 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'a Guilherme'den kötü haber!
Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 Giriş Tarihi: 15.01.2020
Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, "TFF harcama limiti" nedeniyle oyuncunun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Guilherme'den kötü haber geldi. Brezilyalı futbolcunun menajerinden yapılan açıklamada transferin harcama limitleri nedeniyle gerçekleşmediği belirtildi.
Guilherme'nin menajeri Robalinho'dan yapılan açıklamada, ""TFF harcama limiti nedeniyle Beşiktaş ile anlaşamadık" ifadeleri kullanıldı.
Siyah beyazlı ekibin yıldız futbolcu için sözleşmesinde yer alan 40 bin euroyu ödeyip transferi gerçekleştireceği iddia ediliyordu.
İşte Robalinho'nın paylaşımı;
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