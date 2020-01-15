Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev çalım! 2 yıldızla el sıkıştı...

Beşiktaş devre arası transferlerini gerçekleştirmeye çalışırken gelecek sezon için de kolları sıvadı. Siyah-beyazlılarda öncelik forvet transferi ancak yönetim sezon sonu için de önemli hamleler yaptı. Beşiktaş, lider Sivasspor'un iki isimyle büyük ilerleme kaydetti. Bu oyunculardan biri Galatasaray'ın da listesindeydi. İşte detaylar...