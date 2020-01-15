15 Ocak 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev çalım! 2 yıldızla el sıkıştı...

Beşiktaş devre arası transferlerini gerçekleştirmeye çalışırken gelecek sezon için de kolları sıvadı. Siyah-beyazlılarda öncelik forvet transferi ancak yönetim sezon sonu için de önemli hamleler yaptı. Beşiktaş, lider Sivasspor'un iki isimyle büyük ilerleme kaydetti. Bu oyunculardan biri Galatasaray'ın da listesindeydi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 10:30
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev çalım! 2 yıldızla el sıkıştı...

Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak üst üste aldığı iyi sonuçlarla zirve yarışında yeniden iddialı hale gelen Beşiktaş, devre arasında takviye yapmak için kolları sıvadı.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev çalım! 2 yıldızla el sıkıştı...

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda öncelik forvet transferi. Bunun için belirlenen adaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev çalım! 2 yıldızla el sıkıştı...

Beşiktaş öte yandan, sezon sonu için de titiz bir transfer harekatı yürüyor. Siyah-beyazlılar daha şimdiden iki yıldız isimde büyük ilerleme kaydetti.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev çalım! 2 yıldızla el sıkıştı...

Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlıların, lig lideri Demir Grup Sivasspor'un orta sahası Emre Kılınç ve Alanyasporlu N'Sakala ile önemli ilerleme sağladığı ortaya çıktı. Son iki sezon içerisinde büyük çıkış yakalayan Emre'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev çalım! 2 yıldızla el sıkıştı...

Daha önce Galatasaray'la anlaştığı yönünde haberler çıkan Emre'nin sezon sonu Beşiktaş'a yakın olduğu öğrenildi.

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