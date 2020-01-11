Feyenoord Oğuzhan Özyakup'u istiyor!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı futbolcu, Advocaat'ın takımı Feyenoord'un listesinde.
Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup'la ilgili dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın takımı Feyenoord, deneyimli futbolcuyu listesine aldı.
Hollanda'nın Alegmeen Dagblad gazetesi; Oğuzhan Özyakup'un Dirk Advocaat'ın yönettiği Feyenoord'a gelmek istediğini yazdı. Haberde Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'u istediği ve teknik direktör Advocaat'ın onaylaması halinde bu transferin gerçekleşeceği öne sürüldü.
27 yaşındaki futbolcu 2012 yılında İngiliz ekibi Arsenal'in altyapısından Beşiktaş'a transfer oldu. 8 sezondur siyah-beyazlı takımın formasını giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan Özyakup'un Hollanda doğumlu olması dikkat çekiyor.
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