11 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Feyenoord Oğuzhan Özyakup'u istiyor!

Oğuzhan Özyakup'a talip var!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 Giriş Tarihi: 11.01.2020

ekiplerinden 'ın yıldız oyuncusu 'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı futbolcu, Advocaat'ın takımı Feyenoord'un listesinde.

forması giyen 'la ilgili dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın takımı Feyenoord, deneyimli futbolcuyu listesine aldı.

Hollanda'nın Alegmeen Dagblad gazetesi; Oğuzhan Özyakup'un 'ın yönettiği Feyenoord'a gelmek istediğini yazdı. Haberde Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'u istediği ve Advocaat'ın onaylaması halinde bu transferin gerçekleşeceği öne sürüldü.

27 yaşındaki futbolcu 2012 yılında İngiliz ekibi Arsenal'in altyapısından Beşiktaş'a oldu. 8 sezondur siyah-beyazlı takımın formasını giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan Özyakup'un Hollanda doğumlu olması dikkat çekiyor.

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