Abdullah Avcı: Bu maçın telafisi var

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Erzurum'daki soğuk havadan dolayı karşılaşmanın daha geç saatte oynanması gerektiğini belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Erzurum'da saat 18.30'da sıfırın altında 10-12 derecede oynanan bir maç sporcu ve taraftar sağlığı açısından olumlu olmaz. Umarım sakatlık yoktur. Alanya'da bugün saat 4'te maç oynanıyor, Erzurum'da 6.30'da oynanıyor. Yayıncı kuruluşa da söyledim. Sporcu sağlığı herşeyden önemlidir. Sonuçlar, oyunlar geçip geçidir" dedi.

"BU MAÇIN TELAFİSİ VAR"

Oyunla ilgili değerlendirmede de bulunan Avcı, "İlk yarıda dengeli ve bizim fazla pozisyona girdiğimiz oyun vardı. İkinci yarıda Erzurumspor daha istekli, topa sahip olan bir görünüm sergiledi. Ana tema şu; onlar biraz fazla istediler. 6-7 tane kenar ortasına bu kadar net vurdurmaması lazım. 90'da 2-2'yi yakalıyorsun, sonra pozisyon veriyorsun. Kornerde atışı sonrası penaltı ve sonrası gol oluyor. Büyük takım anlamında bu doğru değil. Müsabaka zor şartlar altındaydı.Telafisi var, çıkardığımız dersler var" diye konuştu.