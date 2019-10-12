Beşiktaş'ta sessiz çığlık!

Siyah-beyazlı kulüpte uzu zamandır bulanık akan sular bir türlü durulmak bilmiyor. Futbol takımının Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne kötü başlaması camianın moralini bozarken, şimdi de gündem 20 Ekim'de yapılacak olan başkanlık seçimi oldu. Başkan Fikret Orman'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından eski ikinci başkanlar Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi ile İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay, olağanüstü seçimli genel kurulda aday olacaklarını açıkladılar. Şimdi tüm gözler siyah-beyazlı camiada kimin başkanlık koltuğuna oturacağına çevrilmiş durumda.

KİM KİMİ DESTEKİYOR

Yarışın 4 aday arasında yaşanacağı bilinse de, camianın önde gelen isimleri büyük yarışın Çebi ile Adalı arasında geçeceğini savunuyorlar. Öyle ki mevcut Başkan Fikret Orman ile eski başkan Yıldırım Demirören'in bu seçimlerde kimden yana tavır sergileyecekleri kongrede büyük önem taşıyor. Çünkü iki başkanın da çok önemli bir oy potansiyelleri bulunuyor. Orman ve Demirören'in direkt olarak olmasa da herhangi bir adayı 'işaret' etmeleri yani desteklemeleri durumunda, kullanılacak oyların o adayın yönüne kaymasına kesin gözüyle bakılıyor.

PROJELER ÇOK ÖNEMLİ

Bunun dışında camiada etkin olan derneklerin de seçimdeki tutumları önem taşıyor. Bu nedenle tüm adaylar, ilk günden beri derneklerle temasa geçip destek almak istiyor. Yaklaşık 14 bin kongre üyesinin oy kullanma hakkı olduğu seçimde yaklaşık 7-8 bin üyenin seçime katılması bekleniyor. Adaylar şu ana kadar projeleriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadıkları için camiada her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Gözler adayların Beşiktaş'la ilgili hedeflerini anlatacakları toplantılara çevrilirken, aralarında en inandırıcı olan ipi göğüsleyecek.

LİSTELER ŞEKİLLENİYOR

Beşiktaş'tan olağanüstü kongre öncesi, başkan adaylarının listeleri de yavaş yavaş şekilleniyor. Siyah-beyazlı camiada listeleri en çok merak edilen isimler; her ikisi de daha önce ikinci başkanlık görevi yapan ve bir çok ortak yönetici arkadaşları bulunan Ahmet N. Çebi ile Serdal Adalı. Her iki listede kesinleşen isimlerle birlikte, görüşmelerin sürdüğü isimler bulunuyor. Kulislerde konuşulan başkan adaylarının yönetici isimleri şöyle:

AHMET NUR ÇEBİ: Çebi'nin listesinde Erdal Torunoğlu, Emre Kocadağ, Adnan Dalgakıran, Mesut Urgancılar, Berkan Gocay, Berk Hacıgüzeller gibi isimlerin olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Orman yönetiminden ayrılan Mete Vardar'la temaslar halen devam ederken, Metin Albayrak konusunda ise büyük bir kararsızlık var.

SERDAL ADALI: Adalı'da ise kesinleşen isimler yine eski çalışma arkadaşlarından. Listeye Doğan Küçükemre, Hüseyin Yücel, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu'nun girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Adalı'nın Hacı Sabancı'ya teklif götürdüğü, ancak Hacı Sabancı'nın şu an için böyle bir görevi düşünmediği gelen haberler arasında.

ADAYLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Ahmet Nur Çebi: İlk isim Sergen

Ahmet Nur Çebi, Kaptan Group'un yönetim kurulu başkanı. Firması denizcilik, lojistik ve enerji dahil pek çok sektörde faaliyet gösteriyor.

Teknik direktör olarak karşı çıktığı Abdullah Avcı'nın yerine düşündüğü isimlerin başında Sergen Yalçın geliyor.

Başkan olursa, Fikret Orman yönetiminde beraber çalıştığı Erdal Torunoğulları'na futbolun sorumluluğunu verecek.

Bunun dışında en çok güvendiği isimlerden biri olan Emre Kocadağ da yeni yönetimde Asbaşkan olarak görev yapacak.

Serdal Adalı: Gönlü Guti'de

Adalı Holding'in yönetim kurulu başkanı olan Serdal Adalı'nın şirketi, inşaat, turizm ve enerji sektörlerinden faaliyet gösteriyor.

Şu anda Abdullah Avcı ile devam edecek. Yeni sezonda ise takımın başına getirmeyi düşündüğü ilk isim İspanyol yıldız Guti.

Başkan seçilmesi durumunda Doğan Küçükemre, kulübün İkinci Başkanı ve Serdal Adalı'nın yönetimdeki sağ kolu olacak.

Adalı'nın en zorlanacağı konu, Demirören ve Orman'ın devamı olmadığını muhaliflere anlatmak zorunda kalması.