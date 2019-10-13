13 Ekim 2019, Pazar
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Yıldız futbolcudan flaş itiraf! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldım"
Geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitirerek taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatan ve yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe ile bu sezon hem lig hem de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ın transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi. Bir dönem Manchester United forması da giyen yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.10.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 15:39
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