13 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcudan flaş itiraf! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldım"

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitirerek taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatan ve yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe ile bu sezon hem lig hem de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ın transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi. Bir dönem Manchester United forması da giyen yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.10.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 15:39
  • 1
  • 18
Yıldız futbolcudan flaş itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldım

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona farklı bir kadroyla giriş yapan sarı-lacivertliler, tam 12 isimle sözleşme imzalayarak yeni yılda şampiyonluğu en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini verdi.

  • 2
  • 18
Yıldız futbolcudan flaş itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldım

Yeni sezona yeni transferleriyle bomba gibi bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilerleyen haftalarda peş peşe puan kayıpları yaşayarak milli araya 11 puanla 5. sırada girdi.

  • 3
  • 18
Yıldız futbolcudan flaş itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldım

Lige verilen arada ocak ayı için çalışmalarını hızlandıran Kanarya'nın adı Mesut Özil, Dairo Melnjak ve Aleksandar Kolarov gibi isimlerle anılıyor.

  • 4
  • 18
Yıldız futbolcudan flaş itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldım

Geçtiğimiz sezon özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla tekrar zirve yarışına dahil olan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş, yaşadığı maddi problemler nedeniyle ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre daha durgun bir transfer dönemi geçirdi.

  • 5
  • 18
Yıldız futbolcudan flaş itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldım

Yaz transfer döneminde uzun süre sessiz kalan siyah-beyazlılar ise 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör