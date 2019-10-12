12 Ekim 2019, Cumartesi

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Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a iyi haber

Beşiktaş'a Dorukhan'dan iyi haber geldi... Alanyaspor maçında sakatlanarak ameliyat edilen Dorukhan Toköz'ün beklenenden daha önce sahalara döneceği belirtildi. Genç oyuncunun ilk etapta bahsedilen 5 aylık sürenin aksine, 3 ay içerisinde takıma dönebileceği ifade edildi.
12.10.2019

Dorukhan'ın çıkma meydana gelen sol diz kapağının içendeki hasarlı sol bölgeye, sağlam olan sağ kıkırdaktan nakil yapıldığı ve böylece iyileşmenin hızlandırıldığı kaydedildi.Milli oyuncunun şubat ayında antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Dorukhan bu sezon siyah beyazlı formayla 8 karşılaşmada süre alırken gol veya asist katkısı yapamadı.

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