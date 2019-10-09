Beşiktaş'ta son 48 saat

Beşiktaş'ta yarın büyük gün!.. Siyah-beyazlılarda tüm gözler 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurula çevrilmiş durumda. 20 Ekim’de seçime gidecek olan Beşiktaş’ta başkan adayları için son gün yarın. Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı halen aday olmadı.

Mayıs ayında yapılan seçimde Fikret Orman'a rakip olan Hürser Tekinoktay, bu seçimde de aday olacağını açıklamıştı. Tekinoktay, adaylık için gerekli olan 250 ıslak imzalı dilekçeyi toplamak üzere. Mevcut yönetimde ikinci başkan olarak görev yapan Serdal Adalı ile birlikte eski ikinci başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aday olmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Adalı'nın 250 imzayı topladığı ve adaylığını perşembe günü açıklayacağı öğrenildi. Adaylık açıklamak ve imza toplamak için son gün olan 10 Ekim'de adaylığını açıklaması beklenen Serdal Adalı, liste çalışmalarını da sürdürüyor. Ahmet Nur Çebi ise şu ana kadar sessiz. Çebi'nin adaylık için gerekli 250 ıslak imzalı dilekçesini hazır tuttuğu ancak adaylık konusunda kararsız olduğu öğrenildi. Daha önce "Önümüzdeki yıllarda elbette Beşiktaş başkanlığı gönlümden geçiyor" ifadelerini kullanan Çebi'nin, nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...