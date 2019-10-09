09 Ekim 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlık yarışında olmayacak

Ahmet Nur Çebi'den adaylık kararı!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 Giriş Tarihi: 09.10.2019

'ta yapılacak kongre öncesinde başkan adayı olmak için son kararını verdi. Çebi'nin başkanlık yarışına girmeyeceği öğrenildi.

'ta mevcut Başkan 'ın resmi olarak başkan adayı olmayacağını açıklamasının ardından gözler yeni adaylara çevrilmişti.

Skorer'in haberine göre; son günlerde ismi başkanlık adayları arasında yüksek sesle konuşulan , Fikret Orman'ın kararı sonrası çalışmalara başlamıştı ancak Çebi'nin başkanlık yarışına girmeyeceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulübün kongresi, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 19:00'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacak. Eğer çoğunluk sağlanamazsa kongre 20 Ekim 2019'a ertelenebilir.

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