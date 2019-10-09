09 Ekim 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlık yarışında olmayacak
Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 Giriş Tarihi: 09.10.2019
Beşiktaş'ta yapılacak kongre öncesinde Ahmet Nur Çebi başkan adayı olmak için son kararını verdi. Çebi'nin başkanlık yarışına girmeyeceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta mevcut Başkan Fikret Orman'ın resmi olarak başkan adayı olmayacağını açıklamasının ardından gözler yeni adaylara çevrilmişti.
Skorer'in haberine göre; son günlerde ismi başkanlık adayları arasında yüksek sesle konuşulan Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın kararı sonrası çalışmalara başlamıştı ancak Çebi'nin başkanlık yarışına girmeyeceği öğrenildi.
Siyah-beyazlı kulübün kongresi, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 19:00'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacak. Eğer çoğunluk sağlanamazsa kongre 20 Ekim 2019'a ertelenebilir.
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