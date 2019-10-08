08 Ekim 2019, Salı

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Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Yıldız isim İstanbul'a geldi

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne yaptığı kötü başlangıcın ardından başkan Fikret Orman'ın istifa kararı almasıyla büyük bir deprem yaşayan Beşiktaş'ta lige verilen milli arada ocak ayı için çalışmalara hız verildi. Gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve son olarak sahasında ağırladığı lider Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek derin bir nefes alan siyah-beyazlılarda taraftarları heyecanladıran bir transfer gelişmesi yaşandı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 19:37
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Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Yıldız isim İstanbul'a geldi

Sezonun başlangıcından bu yana çalkantılı günler geçiren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Yıldız isim İstanbul'a geldi

Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı almasıyla birlikte olağanüstü kongereye gidecek olan siyah-beyazlılar, lige verilen milli arada gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

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Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Yıldız isim İstanbul'a geldi

Yaz transfer döneminde yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Kara Kartal, ara transferde eksik gördüğü bölgelere takviye yaparak zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek istiyor.

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Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Yıldız isim İstanbul'a geldi

Bu doğrultuda teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda hareket eden Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıran bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Yıldız isim İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği eski golcüsü Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımla yaşadığı maaş anlaşmazlığının ardından Porto'da kaldığına pişman olmuştu.

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