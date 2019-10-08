Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Yıldız isim İstanbul'a geldi

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne yaptığı kötü başlangıcın ardından başkan Fikret Orman'ın istifa kararı almasıyla büyük bir deprem yaşayan Beşiktaş'ta lige verilen milli arada ocak ayı için çalışmalara hız verildi. Gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve son olarak sahasında ağırladığı lider Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek derin bir nefes alan siyah-beyazlılarda taraftarları heyecanladıran bir transfer gelişmesi yaşandı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 19:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





