10 Ekim 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 4 isim başkan adaylığını açıkladı

Beşiktaş'ta 4 isim başkan adaylığını açıkladı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 Giriş Tarihi: 10.10.2019

'ta 'ın istifasından sonra yapılacak başkanlık seçimi için aday olan isimler belli oldu. Beşiktaş Kulübü'nün 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak isimler netleşti. İşte siyah-beyazlı kulüpte resmen başkanlığa talip olan 4 isim...

'ın seçimli kongresi öncesinde başkanlık için yarışacak isimler belli oldu. Bugün önce , ardından , Hüsrer Tekinoktay, İsmail Ünal ve son olarak da Melih Arslan yönetim kurulu listesini divan kuruluna verdi ve Beşiktaş başkanlığına aday olduklarını açıkladı.

SEÇİM PAZAR GÜNÜ

Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanını seçeceği olağanüstü kongresi, 13 Ekim günü saat 19:00'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacak.

'ın "Ben söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Kararımı verdim ve o kararımın arkasındayım, Beşiktaş başkanlığını bıraktım ve aday olmayacağım" sözleriyle aday olmayacağını başkanlık seçimi 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 19:00'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacak.Çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı belli olacak.

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BEŞİKTAŞ GENEL KURUL KARARINI BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş yönetimi 26 Eylül Perşembe günü yaptığı toplantıda seçim tarihini belirlemiş ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda kararı almıştır.

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır."

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