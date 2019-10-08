Fikret Orman bilmecesi

Beşiktaş'ta olağanüstü seçime sayılı günler kala, Başkan Fikret Orman ve isimleri en çok geçen adayların sessizliklerini koruması kafaları karıştırmış durumda. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, “Başkan Orman istifa etmedi” derken Orman’ın “Ben gidince olumsuz hava değişir” açıklaması kafa karıştırdı.

Yönetici Şafak Mahmutyazıcoğlu, "Başkan Fikret Orman istifa etmedi, sadece olağanüstü kongre kararı aldı" derken, Başkan Orman'ın ise Alanya maçı ardından kendisine yöneltilen "Beşiktaş'ta olumsuz hava ne zaman değişecek?" sorusuna "Herhalde ben gidince değişir" yanıtını vermesi kafaları karıştırdı.

ADALI'YI MI DESTEKLİYOR

Camianın bir kesimi Orman'ın yeniden adaylığını koyacağını dile getirse de, eski yöneticilerin "Orman kesinlikle aday olmayacak" söylemleri sıkça dile getirilmeye devam ediyor. Bu arada İkinci Başkan Adalı'nın, Dorukhan'ı ziyaret ettikleri hastanenin çıkışında Başkan Orman'la birlikte kameraların önüne geçerek yaptığı "Yararlı olacaksam aday olurum" demeci; Orman'ın adaylığı düşünmediği ve Adalı'yı destekleyeceği şeklinde yorumlandı.

PROJELER AÇIKLANSIN

Beşiktaşlı eski yönetici Levent Erdoğan, adayların projelerini açıklamalarını istedi. Erdoğan, "Başkan adaylarından kulübün içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak projelerini açıklamalarını bekliyoruz. Çünkü kulübün üyeleri ortalıkta sürekli sorun ve problem gibi gözüken maddi olayların çözümlü konusunda bilgilenmek istiyor" dedi.