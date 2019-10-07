07 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! İmzalar atılıyor

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve 7. haftada sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek derin bir nefes alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fikret Orman'ın istifa kararı almasıyla birlikte hareketli günler geçiren siyah-beyazlılarda bir yandan ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Kara Kartal, her konuda anlaşma sağladığı genç yıldız ile ocak ayında resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 20:37 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 20:45
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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! İmzalar atılıyor

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve son olarak sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 geçerek şeytanın bacağını kıran Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! İmzalar atılıyor

Fikret Orman'ın istifa kararı almasıyla büyük bir deprem yaşan siyah-beyazlılar, bu gelişmeye rağmen transfer çalışmalarını durdurmuş değil...

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! İmzalar atılıyor

Yaz transfer döneminde şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a göre daha durgun bir dönem geçiren siyah-beyazlılar, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! İmzalar atılıyor

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yeni sezon için Adem Ljajic, N'Koudou, Ruiz, Boyd, Rebocho, Douglas, Elneny ve Diaby takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Kara Kartal, devre arası transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! İmzalar atılıyor

Transfer döneminde adı uzun süre Beşiktaş ile anılan ve daha sonra Beşiktaş'ın kamp kadrosuna katılarak antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic'ten müjde geldi.

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