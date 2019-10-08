İstatistikler kötü maç sonucu iyi

Beşiktaş, büyük umutlarla başladığı ligde 4 haftalık aradan sonra, toplamda ise 6 resmi maçın ardından Alanya önünde galibiyet özlemine son verdi.

Siyah- beyazlılar Alanyaspor karşısında bu sezon en az pas girişiminde bulunduğu (423), en az isabetli pas attığı (321), en düşük pas yüzdesi yakaladığı (%76), topla en az oynadığı (%50,8), en az şut çektiği (7) ve rakip ceza sahalarında topla en az buluştuğu (11) maçı oynadı. Ancak bu kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

DIABY GOLÜ ATTI LJAJIC UNUTULDU

Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 200'üncü golünü atan Abou Diaby, kanattan ortaya geçince daha çok işe yaradı. Alanyaspor maçında hiç şut atamayıp, kilit pas vermeden ve hiç adam geçemeden oyundan alınan Adem Ljajic'in yerinde; Burak Yılmaz'ın arkasında oynayan Diaby, 2'de 2 isabetli şut atıp, 1 kilit pas verdi, 1 tane de başarılı orta yaptı. Senegalli yıldız maç sonunda da galibiyet üçlüsünü çektiren isim oldu.

GOL ORTALAMASI 2.5

Süper Lig'de iç sahada 32 maçtır rakiplerine gol atan Beşiktaş, toplam 79 gole ulaştı. Maç başına 2,5 gol ortalaması yakalayan siyahbeyazlılar, Süper Lig tarihinin Aralık 2015 ile Ekim 17 arasında kendilerine ait en uzun serisini egale etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar Göztepe maçının ardından bu sezon ikinci kez bir maçı gol yemeden bitirmeyi başardı.