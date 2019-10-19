Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'deki kötü gidişata son vermek isteyen Beşiktaş, sekizinci hafta maçında Ankaragücü deplasmanına çıkıyor. İlk altı haftada yalnızca bir galibiyet alarak sezona sancılı başlayan Beşiktaş, son maçında lider Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek moral depoladı. Siyah beyazlılar Ankaragücü karşısında da kazanarak galibiyet serisine başlamak istiyor. Sezona transfer yasağıyla giren Ankaragücü ise ilk 7 maçta aldığı 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile 8 puan topladı. Peki, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Bu sezon ligde istediği başarıyı yakalayamayan siyah beyazlılar, Ankaragücü maçında 3 puan için sahaya çıkacak. Maça kısa süre kala, MKE Ankaragücü Beşiktaş karşılaşması bilgileri de merak konusu oldu. Peki, MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça dair önemli ayrıntılar...

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MKE Ankaragücü - Beşiktaş ile karşı karşıya... Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER:

MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Sedat, Faty, İlhan, Hasan, Orgill.

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Boyd, Burak.

EKSİK OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Canteros ve Cebrayil bu karşılaşmada görev yapamayacak. Ayrıca cezası süren Teknik Direktör Metin Diyadin karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Beşiktaş'ta ise Ruiz, N'Koudou, Gökhan, Oğuzhan ve Dorukhan'ın sakatlıkları sürüyor. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Mısırlı yıldız Elneny ise bu karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

KART SINIRINDA OYUNCU YOK

Beşiktaş'ın 9. haftada Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi, MKE Ankaragücü müsabakasında oynayabilecek isimler arasında sarı kart ceza sınırında kimse bulunmuyor.

Siyah-beyazlı ekipte sadece sakatlığı nedeniyle Ankara deplasmanında görev alamayacak Victor Ruiz ceza sınırında yer alıyor.

DEPLASMAN FOBİSİ

MKE Ankaragücü ile rakip sahada karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş, deplasmanlarda oynadığı son 6 resmi maçı da kaybederek olumsuz bir seriye imza attı.

Ligde geride kalan sezonun son 2 dış saha maçında Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a ise 2-1 kaybeden siyah-beyazlı takım, bu başarısız grafiğini yeni sezona da taşıdı.

Bu sezonki deplasman maçlarında, ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenildi.

Beşiktaş, deplasmanda galip gelemediği son 6 resmi maçında 18 gol yerken, rakip fileleri 6 kez havalandırabildi.

İKİ EKİP ARASINDA 101. RANDEVU

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 101. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 100 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçta Beşiktaş 4-1 galip geldi. Sezonun ikinci yarısında İstanbul'daki müsabakada da Beşiktaş aynı sonuçla sahadan galip ayrıldı.

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 22 maçın 18'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ AYRINTILAR...

- Ankaragücü'nü Süper Lig tarihinde en fazla mağlup eden takım olan Beşiktaş (8G 24B 68M), aynı zamanda rakibini deplasmanda en fazla yenen ekip olmak için sahaya çıkıyor (27; Fenerbahçe ile eşit).

- Beşiktaş'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Ankaragücü (1G 2B), bu karşılaşmaların üçünde kalesini gole kapattı.

- Süper Lig'de oynadığı son 10 iç saha maçında tek yenilgi alan Ankaragücü (4G 5B), daha önceki süreçte dört maçlık puan hasreti yaşamıştı.

- Çıktığı son beş deplasman maçını kaybeden Beşiktaş, Süper Lig tarihindeki en uzun ikinci serisini yaşıyor (Mayıs-Kasım 1977 arasında yedi maç). Siyah beyazlıların lig tarihindeki en uzun deplasman serisi, Aralık 1977'deki Ankaragücü deplasmanı ile son bulmuştu (0-1).

- Süper Lig'in ilk yedi haftasında oynanan maçlarda en fazla top kapan takım Ankaragücü (83).

- Süper Lig'de bu sezon skor olarak maçların en büyük bölümünde geride oynayan takım Beşiktaş (247 dakika).

- Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'tan (11) daha az net gol pozisyonuna giren iki takımdan biri Ankaragücü (8).

- 2019/20 sezonunun ilk yedi haftasında duran toptan en fazla gol bulan takım olan Beşiktaş'ın (6), ligde attığı son beş golün dördü duran top organizasyonlarından geldi.

- Ankaragücü'nün bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin %50'si Dever Orgill'den geldi (3/6).

- Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde Burak Yılmaz'ın doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).