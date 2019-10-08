Beşiktaş yara saracak
Sezona kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarda ilk hedef, milli arada sakat oyuncuların iyileşmesini sağlamak... Milli maç arasına Alanya galibiyetiyle giren; ancak Dorukhan, N’Koudou ve Oğuzhan’ın sakatlıklarıyla sarsılan Kartal, 27 Ekim’deki derbiye kadar bu sorunları çözmek istiyor
Lider Alanyaspor'u mağlup ederek haftaya keyifli başlamayı hedefleyen Kara Kartal'da moraller üç futbolcunun sakatlığıyla bozulmuş durumda. Alanyaspor maçında diz kapağı çıkar ve kıkırdak kopması yaşan Dorukhan'ın sezonun ilk yarısını kapatması tüm hesapları alt üst ederken, iki oyuncu daha aynı maçta sakatlık geçirdi.
SAVUNMA ZORLUYOR
N'Koudou'nun sağ üst arka adalesinde 2'nci derece zorlanma olduğu ve Oğuzhan'ın da sol üst arka adalesinde 1'nci derecede zorlanma olduğu açıklanırken; Fransız oyuncunun 3-4 hafta, eski kaptanın ise 2 hafta sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi. Maça serum alarak çıkan Caner ile ayak bileğindeki ödem nedeniyle yedek başlayan Douglas ile yine kas sakatlığı nedeniyle sahada yer alamayan Gökhan Gönül için milli ara ilaç gibi gelecek.
HERKES HAZIR OLMALI
Siyah-beyazlılarda tüm hesaplar, Dorukhan Toköz hariç sakatlıkları bulunan diğer oyuncuların 19 Ekim'deki Ankaragücü maçı olmasa da 27 Ekim'deki G.Saray derbisine yetişmesi üzerine yapılıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bu konuda sağlık heyetiyle bir görüşme yaptığı ve "Galatasaray maçına kadar Dorukhan Toköz hariç tüm oyuncularımı 90 dakika oynayabilecek şekilde hazır istiyorum" talimatı verdiği öğrenildi.
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