19 Ekim 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz şoku!

Derbi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 Giriş Tarihi: 19.10.2019

'in 9. haftasında ile karşılaşacak olan 'ta şoku. Sakatlanan golcü oyunucu Ankaragücü maçını tamamlayamadı.

'ta sakatlıktan yeni çıkan 'dan kötü haber. Tecrübeli yıldız, Ankaragücü -Beşiktaş mücadelesinin 66. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Burak Yılmaz yerine maça Umut Nayir dahil oldu. Deneyimli forvet, sakatlığını atlatmasının ardından milli takımda forma şansı bulmuştu. Burak Yılmaz'ın durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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