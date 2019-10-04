04 Ekim 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş'ta Alanyaspor hazırlıkları başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.10.2019

, 'in 7'nci haftasında pazar günü sahasında Aytemiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. BJK 'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçında forma giyemeyen Diaby ile N'Koudou da çalışmada yer aldı. Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda; dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlılar ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirdi, sonra da minik kale maç yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.

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