05 Ekim 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Yama tutmuyor

Yama tutmuyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.10.2019

Siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulunan eski yönetici , “1-2 senemizi feda edelim, ama kulüp toparlansın. Delik çok büyük, artık yama tutmuyor” diye konuştu.

'ın eski yöneticisi , siyahbeyazlıların gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akpınar, "Beşiktaş, Beşiktaşlılarındır. Ülkemiz yabancı çöplüğüne döndü. 1-2 senemizi feda edelim ama kulüp toparlansın. Delik çok büyük, yama tutmuyor. Yıllarca şampiyonluk beklediğimiz dönemler oldu, yine beklenir" dedi. Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Akpınar şöyle devam etti: "Asıl konu başkan adayı ya da listeler değil. Projeler ne olacak? Borcu nasıl azaltacaksınız? Takımdaki mutsuzluk nasıl giderilecek? ile ilgili tasarruf ne olacak? Bunlar çok önemli." diye konuştu.

MOURINHO SORGULANIYOR

Ahmet Akpınar, futbol takımının inançsız bir görüntü sergilediğini belirterek, "Bugün Mourinho bile sorgulanıyor! Geçmişinizde çok büyük başarılar elde etmiş bile olabilirsiniz. Abdullah Avcı'nın öyle bir başarısı da yok. Topla istediğiniz kadar oynayın. Sürekli yan pas yapan ve 5 dakikada bir santra yapan bir takıma dönüştük" ifadelerini kullandı.

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