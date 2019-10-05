Siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulunan eski yönetici Ahmet Akpınar, “1-2 senemizi feda edelim, ama kulüp toparlansın. Delik çok büyük, artık yama tutmuyor” diye konuştu.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Akpınar, siyahbeyazlıların gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akpınar, "Beşiktaş, Beşiktaşlılarındır. Ülkemiz yabancı çöplüğüne döndü. 1-2 senemizi feda edelim ama kulüp toparlansın. Delik çok büyük, yama tutmuyor. Yıllarca şampiyonluk beklediğimiz dönemler oldu, yine beklenir" dedi. Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Akpınar şöyle devam etti: "Asıl konu başkan adayı ya da listeler değil. Projeler ne olacak? Borcu nasıl azaltacaksınız? Takımdaki mutsuzluk nasıl giderilecek? Abdullah Avcı ile ilgili tasarruf ne olacak? Bunlar çok önemli." diye konuştu.

MOURINHO SORGULANIYOR

Ahmet Akpınar, futbol takımının inançsız bir görüntü sergilediğini belirterek, "Bugün Mourinho bile sorgulanıyor! Geçmişinizde çok büyük başarılar elde etmiş bile olabilirsiniz. Abdullah Avcı'nın öyle bir başarısı da yok. Topla istediğiniz kadar oynayın. Sürekli yan pas yapan ve 5 dakikada bir santra yapan bir takıma dönüştük" ifadelerini kullandı.