Turgay Demir: Adem Ljajic bilerek oynamıyor

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında sahasında oynadığı ve uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup olduğu Wolverhampton maçını Sabah Sporu programında değerlendirdi. Demir, Beşiktaşlı futbolcuların teknik direktör Abdullah Avcı'nın sisteminden memnun olmadığını ve Sırp yıldız Adem Ljajic'in bilerek oynamadığını söyledi.

Turgay Demir'in açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş'ın gruptan çıkmakla zaten bir ilgisi yok. Abdullah Avcı'nın böyle bir vizyonu yok bir defa. Maça bakıyorsun, rakibin pozisyonu yok. Rakibe pozisyon vermediğin bir maçta gol yemeyi başarıyorsun. Buna karşın yarım yamalak da olsa üç ya da dört pozisyon buluyorsun ama atmayı başaramıyorsun. Beşiktaş'ın sahadaki oyununa ben 'pas pas sistemi' diyorum. Yerleri pas pas etmek gibi. Abdullah Avcı da 'pas sistemi' diyor. Bu pas sistemini rakibin izin verdiği bölgelerde yapabildiğinin farkında değil. Bunu göremiyor. Kimsenin antrenörlüğünü sorgulamak haddimiz değil, seni de sorgulamıyoruz ama sen de bu sistemin olmadığın gör. Bu oyun sistemi Beşiktaş'a uymuyor.

OYUNCULAR ABDULLAH AVCI'NIN SİSTEMİNİ OYNAMAK İSTEMİYOR

Futbolcu istemiyorsa ve senden memnun değilse başarılı olamazsın. Futbolcular bu sistemden memnun değil. Bence Adem Ljajic bilerek oynamıyor. Adem'i bu kadar kötü görmedim. Adem'in yanında bazı oyuncular da bu sistemi istemiyor. Birinin maça çıkarken karnı ağrıyor, birinin başı ağrıyor, biri ilk sakatlıkta oyundan çıkıyor. Oyuncular Abdullah Avcı'nın sistemini oynamak istemiyor.