Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu

Süper lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu. Fikret Orman'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından Ahmet Nur Çebi de adaylık için herhangi bir girişimde bulunmamış ve aday olmamıştı. Kara Kartal'da resmi olarak ilk başkan adayı Serdal Adalı oldu.

Beşiktaş Kulübü'nde 20 Ekim'de gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi flaş gelişme yaşandı. Serdal Adalı başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Adalı'nın yönetimine camianın önemli isimlerini katarak güçlü bir kadro ile üyelerin karşısına çıkması bekleniyor.

Ahmet Nur Çebi'nin çekilme kararının ardından gözler, mevcut yönetimde İkinci Başkan olarak görev yapan Serdal Adalı'ya çevrilmişti. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada başkan adaylığı için 10 Ekim Perşembe gününü işaret eden Adalı son kararını verdi.

"YARARLI OLURSAM ADAY OLURUM" DEMİŞTİ

Tecrübeli yönetici, "Beşiktaş'a adaylık açıklamak o kadar kolay değil. Yararlı olacaksam aday olurum. Laf olsun diye aday olup seçime girmeyi düşünmüyorum. Çalışıyoruz, sorunlar üzerinde çalışıyoruz. Şu an ben ikinci başkanım. İnce eleyip sık dokuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.