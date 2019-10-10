10 Ekim 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu

Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 Giriş Tarihi: 10.10.2019

Süper lig ekiplerinden 'ta ilk başkan adayı belli oldu. 'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından de adaylık için herhangi bir girişimde bulunmamış ve aday olmamıştı. 'da resmi olarak ilk başkan adayı oldu.

Kulübü'nde 20 Ekim'de gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi flaş gelişme yaşandı. başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Adalı'nın yönetimine camianın önemli isimlerini katarak güçlü bir kadro ile üyelerin karşısına çıkması bekleniyor.

'nin çekilme kararının ardından gözler, mevcut yönetimde İkinci Başkan olarak görev yapan Serdal Adalı'ya çevrilmişti. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada başkan adaylığı için 10 Ekim Perşembe gününü işaret eden Adalı son kararını verdi.

"YARARLI OLURSAM ADAY OLURUM" DEMİŞTİ

Tecrübeli yönetici, "Beşiktaş'a adaylık açıklamak o kadar kolay değil. Yararlı olacaksam aday olurum. Laf olsun diye aday olup seçime girmeyi düşünmüyorum. Çalışıyoruz, sorunlar üzerinde çalışıyoruz. Şu an ben ikinci başkanım. İnce eleyip sık dokuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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