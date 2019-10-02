02 Ekim 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın konuğu Wolverhampton

Beşiktaş'ın konuğu Wolverhampton
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.10.2019

, K Grubu ikinci hafta maçında yarın 'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi.

'ta sakatlığı geçen Victor Ruiz son antrenmanda takımla çalıştı.

Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

Beşiktaş bu sezon sadece bir maç kazandı

Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, ve 'nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.

Abdullah Avcı'dan flaş istifa kararı! Abdullah Avcı'dan flaş istifa kararı! Süper Lig'in ilk 6 haftasında aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle küme düşme hattının altında yer alan Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında istifa kararı aldığını açıklamasının ardından kötü gidişatın sorumluları arasında gösterilen Abdullah Avcı'nın da görevi bırakacağı iddia edilmişti. Sezon başında Beşiktaş'ın başına getirilen tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımdaki geleceğine dair kararını verdi. Son dakika Beşiktaş haberleri... haberin devamı

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