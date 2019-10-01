Fikret Orman sessizliğini bozdu: Tek isteğim...
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, olağanüstü seçimli genel kurulun siyah-beyazlı camiaya yakışır şekilde olması temennisinde bulundu. "7,5 yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim. Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaş'ımıza yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Daha önce yaptığı açıklamada, mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini gerekçe göstererek siyah-beyazlı kulüpteki sürecini tamamladığını belirten Orman, "7,5 yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim. Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaş'ımıza yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Küresel markalarla yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla Türk sporuna farklı bir vizyon kazandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Orman, şunları kaydetti:
"Kulübümüzü uluslararası anlaşmalarla büyütmeye ve iş birliklerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Japonya'nın ve dünyanın lider sigorta şirketlerinden Sompo Sigorta ile sponsorluğumuzu yeni sezonda da sürdüreceğiz. Uzun, verimli bir dostluk ve güven ilişkisi içinde devam eden bu anlaşmayla Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı'mızın yeni sezonda önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Geçen sezondan beri futbol takımımızın forma şort sponsorluğunu yapan Bahçeşehir Koleji de kadın basketbol takımımızın yeni sponsoru oldu."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"