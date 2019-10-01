01 Ekim 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman sessizliğini bozdu: Tek isteğim...

Fikret Orman sessizliğini bozdu: Tek isteğim...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 Giriş Tarihi: 01.10.2019

Kulübü Başkanı , olağanüstü seçimli genel kurulun siyah-beyazlı camiaya yakışır şekilde olması temennisinde bulundu. "7,5 yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim. Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaş'ımıza yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

, dergisinin Ekim ayı sayısında yer alan yazısında Fikret Orman, kulübün gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Daha önce yaptığı açıklamada, mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini gerekçe göstererek siyah-beyazlı kulüpteki sürecini tamamladığını belirten Orman, "7,5 yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim. Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaş'ımıza yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Küresel markalarla yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla Türk sporuna farklı bir vizyon kazandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Orman, şunları kaydetti:

"Kulübümüzü uluslararası anlaşmalarla büyütmeye ve iş birliklerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Japonya'nın ve dünyanın lider sigorta şirketlerinden Sompo Sigorta ile sponsorluğumuzu yeni sezonda da sürdüreceğiz. Uzun, verimli bir dostluk ve güven ilişkisi içinde devam eden bu anlaşmayla Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı'mızın yeni sezonda önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Geçen sezondan beri futbol takımımızın forma şort sponsorluğunu yapan Bahçeşehir Koleji de kadın basketbol takımımızın yeni sponsoru oldu."

Abdullah Avcı'dan flaş istifa kararı! Abdullah Avcı'dan flaş istifa kararı! Süper Lig'in ilk 6 haftasında aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle küme düşme hattının altında yer alan Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında istifa kararı aldığını açıklamasının ardından kötü gidişatın sorumluları arasında gösterilen Abdullah Avcı'nın da görevi bırakacağı iddia edilmişti. Sezon başında Beşiktaş'ın başına getirilen tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımdaki geleceğine dair kararını verdi. Son dakika Beşiktaş haberleri... haberin devamı


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