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Beşiktaş'ta kale kapanmıyor
Giriş Tarihi: 30.09.2019
Trabzonspor'a farklı mağlup olan Beşiktaş, kalesini bu sezon kapatamıyor. Siyah-beyazlı ekip, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçın sadece 1'ini gol yemeden bitirebildi.
Trabzonspor'a farklı mağlup olan Beşiktaş, kalesini bu sezon kapatamıyor. Siyah-beyazlı ekip, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçın sadece 1'ini gol yemeden bitirebildi. Ligin ikinci haftasında Göztepe'yi Vodafone Park'ta 3-0'lık skorla geçen Kara Kartal, diğer 6 karşılaşmada kalesinde 16 gol gördü. Maç başına 2 golden fazla yiyen Beşiktaş rakip filelere ise bu süreçte 11 gol gönderebildi.
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