30 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kale kapanmıyor

Kale kapanmıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.09.2019

'a farklı mağlup olan Beşiktaş, kalesini bu sezon kapatamıyor. Siyah-beyazlı ekip, yönetiminde Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçın sadece 1'ini gol yemeden bitirebildi.

'a farklı mağlup olan Beşiktaş, kalesini bu sezon kapatamıyor. Siyah-beyazlı ekip, yönetiminde Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçın sadece 1'ini gol yemeden bitirebildi. Ligin ikinci haftasında Göztepe'yi Vodafone Park'ta 3-0'lık skorla geçen , diğer 6 karşılaşmada kalesinde 16 gol gördü. Maç başına 2 golden fazla yiyen Beşiktaş rakip filelere ise bu süreçte 11 gol gönderebildi.

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