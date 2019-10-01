01 Ekim 2019, Salı
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş istifa kararı!
Süper Lig'in ilk 6 haftasında aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle küme düşme hattının altında yer alan Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında istifa kararı aldığını açıklamasının ardından kötü gidişatın sorumluları arasında gösterilen Abdullah Avcı'nın da görevi bırakacağı iddia edilmişti. Sezon başında Beşiktaş'ın başına getirilen tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımdaki geleceğine dair kararını verdi. Son dakika Beşiktaş haberleri...
Giriş Tarihi: 01.10.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 10:18
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