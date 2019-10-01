Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş istifa kararı!

"KIRGIN VE ÜZGÜNÜM"

Orman yaptığı açıklamada, "Çok mücadele ettik. Görüyorum ki enerjim buna yetmiyor. Bu yorgunluk olarak algılanmasın. Yorgun değilim ama kırgın ve üzgünüm. Bu kadar emek dökmüş, somut icraatlar yapmış birisiyim ama namusumuzla sorgulanır hale geldik. Küfürler, kıyametler var.