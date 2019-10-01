01 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş istifa kararı!

Süper Lig'in ilk 6 haftasında aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle küme düşme hattının altında yer alan Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında istifa kararı aldığını açıklamasının ardından kötü gidişatın sorumluları arasında gösterilen Abdullah Avcı'nın da görevi bırakacağı iddia edilmişti. Sezon başında Beşiktaş'ın başına getirilen tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımdaki geleceğine dair kararını verdi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 10:18
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş istifa kararı!

Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş istifa kararı!

Başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sponsorluk toplantısında istifa kararı aldığını açıklamıştı.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş istifa kararı!

"KIRGIN VE ÜZGÜNÜM"

Orman yaptığı açıklamada, "Çok mücadele ettik. Görüyorum ki enerjim buna yetmiyor. Bu yorgunluk olarak algılanmasın. Yorgun değilim ama kırgın ve üzgünüm. Bu kadar emek dökmüş, somut icraatlar yapmış birisiyim ama namusumuzla sorgulanır hale geldik. Küfürler, kıyametler var.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş istifa kararı!

Ne kötülük yaptım? Ayrılan yöneticiler de böyle. Beşiktaş ile alakalı hırsların olmasını normal karşılıyorum ama Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bir şey beklemek doğru gelmedi. Maçlara gidiyorum. 'Fikret gol gol gol.' diye bağırıyorlar.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş istifa kararı!

"KAN DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Şehirlere gidiyorum sosyal medya üzerinden gencecik çocukları örgütlüyorlar, 10 kişiyi bağırttırıp yayınlıyorlar. Demek ki bir kan değişikliğine ihtiyaç var."

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