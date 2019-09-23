23 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 Giriş Tarihi: 23.09.2019

'in 5. haftasında 'i konuk eden 'ta taraftarlar başkan ve teknik direktör 'ya tepki gösterdi. Siyah beyazlı taraftarlar Beşiktaş'ın efsanevi ismi Sergen Yalçın lehinde tezahüratlar yaptı.

, 'in 5. haftasında 'i konuk ederken karşılaşmanın 30 dakikasında bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı ve teknik direktör 'ya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla protesto etti.

Beşiktaş 1-1 Başakşehir | MAÇ SONUCU

VODAFONE PARK'TA SERGEN YALÇIN SESLERİ

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı da taraftardan nasibini aldı. Siyah beyazlı taraftarlar, 'Söylene bize hoca, takım niye oynamıyor' şeklinde tempo tuttu. Sonrasında tribünler adı bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğüyle anılan siyah beyazlı ekibin efsanevi futbolcusu Sergen Yalçın lehinde de tezahüratlar yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Suat Arslanboğa'ya Beşiktaş forması çok yakışmış! "Suat Arslanboğa'ya Beşiktaş forması çok yakışmış!"
Vodafone Park'ta kırmızı kart isyanı! Vodafone Park'ta kırmızı kart isyanı!
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi şok! Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi şok!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör