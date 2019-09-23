Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar başkan Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. Siyah beyazlı taraftarlar Beşiktaş'ın efsanevi ismi Sergen Yalçın lehinde tezahüratlar yaptı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ederken karşılaşmanın 30 dakikasında bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.
Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla protesto etti.
VODAFONE PARK'TA SERGEN YALÇIN SESLERİ
Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı da taraftardan nasibini aldı. Siyah beyazlı taraftarlar, 'Söylene bize hoca, takım niye oynamıyor' şeklinde tempo tuttu. Sonrasında tribünler adı bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğüyle anılan siyah beyazlı ekibin efsanevi futbolcusu Sergen Yalçın lehinde de tezahüratlar yaptı.
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