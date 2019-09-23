Beşiktaş 1-1 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 5.haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma Crivelli ve Burak Yılmaz'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından her iki takım da puanını 5'e yükseltti.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 54'üncü dakikada Crivelli ve 84'üncü dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



23'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca, müsait durumdaki Gulbrandsen'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Karius topu yumruklarıyla çelmeyi başardı. Daha sonra Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



48'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahasına girerken sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.



49'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can'ın sert şutunda top üstten auta gitti.



53'üncü dakikada Ljajic'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz sert vurdu. Kaleci Mert gole izin vermedi.



54'üncü dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Gulbrandsen'in ceza yayı üstünden yaptığı vuruşta Beşiktaş savunmasından seken top, Crivelli'nin önünde kaldı. Crivelli, Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



61'inci dakikada Başakşehir sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Visca'nın ortasında müsait durumdaki Skrtel'in kafa vuruşunda top kaleci Karius'ta kaldı.



68'inci dakikada Ljajic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Caner Erkin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde taca gitti.



81'inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Burak Yılmaz, Epureanu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa, oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.



84'üncü dakikada penaltı atışında topun başına gelen Burak Yılmaz, meşin yuvarlak ve kaleci Mert'i farklı köşelere gönderdi: 1-1.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



YÖNETİM İSTİFA SESLERİ



Siyah beyazlı taraftarlar mücadelenin ikinci yarısında başkan Fikret Orman ve yönetimi aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, turuncu lacivertli ekibin 54'üncü dakikada Crivelli'nin golüyle öne geçmesinin ardından 'Yönetim İstifa' şeklinde tempo tuttu.



GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI



Sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan siyah beyazlı ekipte galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Yeni sezondaki oynadığı resmi maçlarda sadece iç sahada Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile berabere kalıp, Gazişehir Gaziantep'e mağlup oldu. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2'lik skorla yenilmişti.



STAT: Vodafone Park



HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, Hakan Yemişken



BEŞİKTAŞ: Karius - Douglas (Dk. 65 Oğuzhan), Gökhan, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby (Dk. 69 Orkan), Ljajic, N'Koudou, Burak



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut (Dk. 86 Arda), Aleksic, Visca, Gulbrandsen (Dk. 78 Demba Ba), Crivelli (Dk. 74 Mehmet Topal)



GOLLER: Dk. 84 (P) Burak (Beşiktaş) - Dk. 54 Crivelli (Medipol Başakşehir)



SARI KARTLAR: Burak, Ljajic, Douglas, Necip (Beşiktaş) - Mahmut Tekdemir, Uğur Uçar (Yedek kulübesinde), Crivelli, Epureanu, Skrtel (Medipol Başakşehir)