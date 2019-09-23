23 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Hırvatistan'dan Vida ile Melnjak'a milli davet

Hırvatistan'dan Vida ile Melnjak'a milli davet
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.09.2019

Hırvatistan'ın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde ve Galler oynayacağı maçların aday kadrosuna 'tan ve 'dan da çağrıldı.

Hırvatistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 10 Ekim'de kendi sahalarında ve 13 Ekim'de deplasmanda Galler ile oynayacakları maçlar için belirlediği 23 kişilik aday kadroyu açıkladı.

Sakatlığı nedeniyle son iki milli maçta forma giyemeyen Barcelonalı 'in de yer aldığı aday kadro şöyle:

Kaleci: Lovre Kalinic (), Dominik Livakovic (), Simon Sluga (Luton Town)

Defans: (), Dejan Lovren (Liverpool), Tin Jedvaj (Augsburg), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Matej Mitrovic (), (), Mile Skoric (Osijek), Karlo Bartelac (Kopenhag)

Orta saha: (), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (CSKA Moskova)

Forvet: Ivan Perisic (Bayern Münih), Ante Rebic (Milan), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Josip Brekalo (Wolfsburg), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb).

EURO 2020 Elemeleri E Grubu'nda lider Hırvatistan'ın 10, Slovakya ve Macaristan'ın dokuzar, maç eksiği bulunan Galler'in 6, Azerbaycan'ın ise 1 puanı bulunuyor.



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