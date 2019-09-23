23 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi şok! Yıldız futbolcu...

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi şok!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 Giriş Tarihi: 23.09.2019

'ta maçının 34.dakikasında sarı kart gören Adem Ljajic, gelecek hafta oynanacak maçı öncesi cezalı duruma düştü.

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