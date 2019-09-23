23 Eylül 2019, Pazartesi

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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

Süper Lig'de 1-1 sona eren Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının hakemi Suat Arslanboğa verdiği kararlarla tartışma konusu oldu. Peki, siz Suat Arslanboğa'nın hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz? Türkiye futbolunda hakemlerin tuttukları takımlar her daim tartışılan bir konu olmuştur. Şimdi gelin hangi hakemin hangi takımı tuttuklarına bir bakalım.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 22:13 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 22:27
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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

Türkiye son dönemlerde futboldan çok hakem ve hakem hatalarını konuşuyor. Özellikle VAR sisteminin devreye girmesi sonra tartışmalar aldı başını gitti. Peki Spor Toto Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımı tuttuğunu biliyor musunuz?

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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

ALİ PALABIYIK - Galatasaray

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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

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