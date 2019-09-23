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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...
Süper Lig'de 1-1 sona eren Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının hakemi Suat Arslanboğa verdiği kararlarla tartışma konusu oldu. Peki, siz Suat Arslanboğa'nın hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz? Türkiye futbolunda hakemlerin tuttukları takımlar her daim tartışılan bir konu olmuştur. Şimdi gelin hangi hakemin hangi takımı tuttuklarına bir bakalım.
Giriş Tarihi: 23.09.2019 22:13 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 22:27
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