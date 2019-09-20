20 Eylül 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Hakem penaltıyı es geçti!

Hakem penaltıyı es geçti!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.09.2019

, 38’de tarafından düşürüldü. ‘penaltı’ beklerken hakem Ljajic’e gösterdi...

'ın dün deplasmanda oynadığı Slovan Bratislava maçında hakem temsilcimizi net bir penaltısını vermeyerek maça damgasını vurdu. Pozisyon mücadelenin 38'inci dakikasında yaşandı. Beşiktaş'ın penaltıdan ilk golünü atan , 38'de ceza sahası içinde 'nun sert müdahalesi sonrası yerde kaldı. hakemin penaltı noktasını göstermesini beklerken, Ljajic'in yere düşmesinin ardından oyunu durduran maçın Estonyalı hakemi Tohver, kendisini aldattığı gerekçesiyle Ljajic'e gösterdi. Sırp futbolcu, kararın ardından oldukça şaşırırken sosyal medyada pozisyonun penaltı olduğu yorumları atıldı. Beşiktaşlı taraftarlar da pozisyon için "'Bu pozisyon, ilk penaltıdan daha net penaltı" yorumunda bulundular.
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