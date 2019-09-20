20 Eylül 2019, Cuma
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Hakem penaltıyı es geçti!
Giriş Tarihi: 20.09.2019
Adem Ljajic, 38’de Rabiu tarafından düşürüldü. Herkes ‘penaltı’ beklerken hakem Ljajic’e sarı kart gösterdi...
Beşiktaş'ın dün deplasmanda oynadığı Slovan Bratislava maçında Estonyalı hakem temsilcimizi net bir penaltısını vermeyerek maça damgasını vurdu. Pozisyon mücadelenin 38'inci dakikasında yaşandı. Beşiktaş'ın penaltıdan ilk golünü atan Adem Ljajic, 38'de ceza sahası içinde Rabiu'nun sert müdahalesi sonrası yerde kaldı. Herkes hakemin penaltı noktasını göstermesini beklerken, Ljajic'in yere düşmesinin ardından oyunu durduran maçın Estonyalı hakemi Tohver, kendisini aldattığı gerekçesiyle Ljajic'e sarı kart gösterdi. Sırp futbolcu, kararın ardından oldukça şaşırırken sosyal medyada pozisyonun penaltı olduğu yorumları atıldı. Beşiktaşlı taraftarlar da pozisyon için "'Bu pozisyon, ilk penaltıdan daha net penaltı" yorumunda bulundular.
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