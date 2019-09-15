15 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi

Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.09.2019

, 'nde 19 Eylül Perşembe günü Slovakya deplasmanında 'yla yapacağı K Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

'in 4. haftasında dün 'e 3-2 yenilen siyah-beyazlılar, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde çalıştı.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan 'ın ısınma, 5'e 2 pas ve top kapma idmanında takımla çalıştığı belirtildi. 'un ise antrenmanın tamamında takımla olduğu ifade edildi.

Antrenmanda, Gazişehir Gaziantep maçında forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı. Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

'ta futbolcular yarın izin yaptıktan sonra maçının hazırlıklarına 17 Eylül Salı günü devam edecek.

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